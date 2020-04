La UEFA aiuta i club: in arrivo 70 milioni per qualificazioni europee e Nations League

Il Comitato Esecutivo della UEFA corre incontro ai club. Per contrastare la crisi economica causata dal Coronavirus, la decisione del presidente Ceferin è netta: 70 milioni di euro versati subito nelle casse dei club. In particolare, questa cifra era in programma dopo il completamento dei playoff delle qualificazioni europee, ma vista la situazione di emergenza il pagamento è stato anticipato.

Ecco come sarà ripartita la somma totale:

– 50 milioni di euro: versati ai club che hanno rilasciato giocatori per le 39 squadre nazionali non coinvolte negli spareggi delle qualificazioni europee.

– 17,7 milioni di euro: versati ai club che hanno rilasciato giocatori per le 16 squadre nazionali che partecipano agli spareggi delle qualificazioni europee.

– 2,7 milioni di euro: ai giocatori che verranno rilasciati per gli spareggi. Saranno distribuiti al completamento degli spareggi mancanti che verranno disputati in autunno.

