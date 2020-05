Premier League, Rooney contro la ripresa: “Si mettono a rischio le vite delle persone”

La Premier League si prepara a tornare in campo, ma c’è chi si schiera contro. Si tratta di Wayne Rooney, ex bandiera del Manchester United attualmente capitano del Derby County: “Sento che il calcio in Inghilterra spinge per ripartire troppo presto. Il Governo dice che le persone possono tornare a lavorare con le distanze sociali, ma queste nel calcio non funzionano. Finchè non potremo allenarci con il contatto fisico non saremo preparati al ritorno in campo. La preoccupazione non è tanto per noi, ma è per evitare di protare a casa il coronavirus. Le vite delle persone sono a rischio. Le nostre opinioni non contano nulla, da capitano nessuno mi ha chiesto come si sentisse la squadra per il rientro in campo.”

