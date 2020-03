Serie A, anche Commisso è pessimista sulla ripresa: “Grande probabilità di stop definitivo”. Poi su Chiesa…

Il partito di coloro che credono che il campionato non ripartirà si arricchisce di un nuovo ingresso. Ai microfoni di GR Parlamento, infatti, Rocco Commisso ha dichiarato come, a suo avviso, appaia molto complesso che la Serie A possa ritornare in campo. Ecco le sue dichiarazioni.

Coronavirus – «Speriamo che presto si arrivi a zero casi in tutta l’Italia, oggi siamo un po’ più positivi ma non del tutto. L’economia italiana è rovinata, ma oggi dobbiamo pensare alla salute. Dobbiamo vedere come andrà avanti il calcio, adesso ci vuole tempo per riprendere la nostra vita. Non so se riprenderà questo campionato, c’è una grande probabilità che non si finisca».

Rinnovo Chiesa – «Vediamo. Ho mandato una lettera a tutti i dipendenti, adesso non posso parlare con tutti. Per fare i contratti ci dobbiamo vedere, adesso non possiamo nemmeno sederci affianco. È tutto rimandato a quando ci potremo vedere, per ora voglio che la Fiorentina diventi una squadra dove i giocatori arrivano e ci vogliono rimanere. Quando arriveremo a questo punto sarò contento. Ora pensiamo alla salute, è importante: dobbiamo aiutare per quanto possibile chi sta in prima linea. Dico ‘grazie assai’ ai medici, a Firenze scherzano su questo modo di dire».

