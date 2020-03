UFFICIALE – La UEFA annuncia: “L’1 aprile nuova riunione: possibile riprogrammazione delle partite”

È arrivato in questi minuti un nuovo comunicato ufficiale della UEFA relativo allo stop di tutti i campionati di calcio. È stata annunciata in data mercoledì 1 aprile una nuova videoconferenza con tutte le federazioni per un aggiornamento della situazione ed anche una possibile riprogrammazione delle partite. Qui di seguito il comunicato integrale.

“La UEFA ha invitato i segretari generali delle sue 55 federazioni associate a una videoconferenza mercoledì 1 aprile a mezzogiorno per condividere un aggiornamento sui progressi compiuti dai due gruppi di lavoro creati due settimane fa e per discutere le opzioni individuate in merito alla potenziale riprogrammazione delle partite.

L’incontro esaminerà gli sviluppi in tutte le competizioni delle squadre nazionali e dei club UEFA, oltre a discutere dei progressi a livello FIFA ed europeo su questioni come i contratti dei giocatori e il sistema di trasferimento”.

