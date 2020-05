I migliori siti di scommesse AAMS in Italia: un elenco utile

Il mondo delle scommesse è ampissimo e attualmente si sorregge su un numero davvero elevato di portali e siti internet. Ma quali sono i migliori siti di scommesse AAMS in Italia?

Scommettere è per molti un’attività gratificante, che si vinca o che si perda. Affinché l’esperienza risulti davvero piacevole, però, occorre trovare il sito di scommesse che più si addice al nostro modo di giocare.

Come abbiamo detto, infatti, il web è saturo di siti di scommesse. Ognuno di questi, tuttavia, si mostra diverso dall’altro per una o più caratteristiche: ci sono portali, ad esempio, che lasciano maggiore spazio ad uno sport rispetto ad un altro, e piattaforme che invece si mostrano migliori in quanto a quote e mercati.

Le piattaforme dedicate al mondo delle scommesse hanno tutte delle proprie peculiarità, che possono essere prese in analisi a seconda delle preferenze di ciascun giocatore: c’è ad esempio chi preferisce delle quote più alte e chi invece ama puntare sulle scommesse live.

Per conoscere più a fondo le diverse dinamiche che determinano il mondo delle scommesse, ed avere una lista di siti scommesse regolamentati AAMS vi invitiamo a visitare la testata giornalistica di Stadiosport.it all’indirizzo https://www.stadiosport.it/bookmakers-aams.

Ma come fare a valutare quelli che sono i migliori siti di scommesse da poter utilizzare?

Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

I migliori siti di scommesse AAMS in Italia

In Italia esistono numerosi siti di scommesse AAMS. Ma come fare a riconoscere quelli migliori?

Generalmente è possibile riconoscere un buon sito di scommesse dai vantaggi che questo è in grado di mettere a disposizione del giocatore. Per dirsi tale, esso dovrà quindi fornire allo scommettitore un’esperienza di gioco che sia gratificante sia in caso di vincita che di perdita.

Applicando questo criterio di valutazione, dunque, quali sono quelli ritenuti migliori in Italia?

Di seguito, un elenco utile.

SNAI

SNAI è, secondo le statistiche, il sito di scommesse maggiormente utilizzato in Italia. Chi si registra presso questa piattaforma verrà accolto con un bonus di benvenuto del valore di 5 euro. Snai però ha dalla sua parte anche un ottimo palinsesto di quote e mercati. Oltre a scommettere sulle competizioni sportive, il giocatore registrato può usare il portale per giocare alla lotteria, sfidare gli altri utenti ad una partita di poker o divertirsi al casino.

Eurobet

Il sito di Eurobet mette a disposizione della persona che intende scommettere un primo bonus di benvenuto. Esso però si distingue anche per le vantaggiose promozioni e offerte proposte, oltre che per delle quote di qualità.

Un punto a favore del sito è sicuramente il suo interfaccia, che si mostra di facile utilizzo anche per chi non ha grande dimestichezza con i portali digitali.

Betfair

Betfair è un’altra piattaforma dedicata al mondo delle scommesse ma anche una community per gli appassionati di calcio. Questo portale è infatti prediletto per il palinsesto dedicato a questo sport. Tante altre, ad ogni modo, sono le competizioni sportive su cui è possibile puntare registrandosi al sito, che presenta peraltro un’ottima funzione cash out e permette di effettuare prelievi veloci.

Better

Better presenta anch’esso un grandissimo palinsesto di mercati e quote. Il sito online è utilizzabile non solo per le scommesse sportive ma anche per il Virtual Games. Inoltre, la piattaforma – che si distingue per un interfaccia di utilizzo elementare – si mostra particolarmente indicata per le scommesse live ed è ottima per chi intende seguire le live streaming di calcio, tennis e altri sport.

Better è un sito da preferire anche per il suo interfaccia, che rende estremamente semplice la registrazione.

Bwin

Bwin è invece un bookmaker nato in Austria ma molto utilizzato dagli italiani. Attualmente, infatti, il sito risulta tra quelli più apprezzati al mondo, tanto da essere stato quotato in borsa. Di grande qualità, inoltre, è il live streaming del sito internet, che permette ai giocatori di dedicarsi anche ad altre attività, come ad esempio il poker o i giochi di casinò. Bwin si distingue, tra le tante cose, anche per un ottimo servizio di assistenza clienti. Il portale permette inoltre di prendere parte a scommesse live.

SISAL Match Point

Un altro sito di scommesse AASM di qualità è sicuramente SISAL MatchPoint, che propone scommesse live, bonus di benvenuto e una homepage molto facile da utilizzare.