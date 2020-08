Supercoppa Europea, si apre lo stadio di Budapest! Il 30% del pubblico sarà presente

Notizia importante quella riportata pochi minuti fa dalla redazione di Sky Sport. La UEFA ha deciso di riaprire lo stadio di Budapest in occasione della Supercoppa Europea, che si disputerà il 24 settembre prossimo. La Puskás Aréna, che ospiterà la sfida tra le vincitrici di Champions ed Europa League, potrà quindi contenere i tifosi per il 30% della sua capienza massima. In attesa di capire quali saranno le finaliste di Champions League, l’Inter ha una grande occasione: battendo il Siviglia in finale di Europa League potrà fare parte di quella giornata di festa.

