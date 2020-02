UFFICIALE – Coronavirus, Gravina: “Chiesto di giocare a porte chiuse già da domenica”. Poi l’annuncio su Inter-Ludogorets

Intervenuto in conferenza stampa direttamente da Roma, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha comunicato alla stampa ed al pubblico tutte le novità relative al futuro più prossimo del calcio italiano. Ecco le sue parole.

Incontro – “Questa mattina abbiamo avuto un incontro importante, ispirato da un principio di grande senso di responsabilità che aveva diversi obiettivi, in ordine di urgenza. Abbiamo affrontato in primis il tema delle nostre nazionali, perché noi da ieri abbiamo convocato per incontri nazionali ed internazionali diverse selezioni, dall’Under 15, alla 16 e alla 17, che sono impegnate in diverse parti del mondo per capire come muoversi nelle prossime settimane. Abbiamo annullato una serie di stage richiesti dal nostro mister Mancini, diversi corsi di formazione e preparazione di procuratori e direttori sportivi, tutto ciò che può essere svolto successivamente”.

Campionati – “Abbiamo deciso, per quanto riguarda la Lega Pro, di rinviare le prossime due giornate dei gironi A e B. Idem per la Serie B, per quanto riguarda le partite che rientrano nella gestione di alcune ordinanze emesse dal ministro della salute. Tutto ciò che comporta movimenti e spostamenti verso zone critiche è stato stoppato. Daremo il nostro massimo contributo per far sì che si possa vivere sereni, essendo però consapevoli che, da un momento all’altro, potrebbero esserci ordinanze ancora più restrittive”.

Serie A – “Abbiamo inoltrato una richiesta ufficiale per la gara di Europa League Inter-Ludogorets e siamo in attesa di un riscontro. Ci è stato però anticipato come probabilmente positivo per quanto riguarda la fattibilità della gara, a porte chiuse. Senza creare allarmismi abbiamo chiesto di coordinare le diverse ordinanze a livello regionale e locale, prevedendo anche la possibilità, in estrema ratio, di poter disputare le partite a porte chiuse, cosa che probabilmente dovrebbe avvenire già domenica, salvo ulteriori proposte organizzative dalla Lega di Serie A”.

Juventus-Inter col pubblico – “Magari, io sarei l’uomo più felice del mondo perché significherebbe un’evoluzione positiva legata alla questione del virus. Ad oggi però siamo tutti allineati per mantenere le restrizioni fino all’1 marzo compreso, consentendo quindi di giocare a porte chiuse. Dobbiamo vivere il calcio con la serenità e la spensieratezza che merita”.

