Ag. Lazaro: “Ci sono alcuni club interessati. Conte? Ottimo rapporto con lui”

Europa League, certo, ma non solo: l’Inter pensa anche al mercato, sia in entrata che in uscita. A tal proposito, uno degli elementi in bilico per la prossima stagione è Valentino Lazaro, reduce dal prestito al Newcastle; il suo agente, intervistato dal portale austriaco Sport Krone, ha parlato del futuro del suo assistito.

Ecco, dunque, le dichiarazioni del procuratore di Lazaro: “Siamo già molto avanti: vorrei discutere di tutto questo con Valentino dopo che tornerà dalle vacanze, perché ci sono delle parti interessate. Parlo con alcuni club, ma al momento non c’è ancora una decisione definitiva. Però, ripeto, con una squadra siamo già molto avanti. Dopo questa stagione, è importante che giochi di più“.

Infine, su Conte dice: “Abbiamo un ottimo rapporto con lui, c’è un reciproco apprezzamento. Il momento non era quello giusto. Non abbiamo alcuna influenza su ciò che accade all’interno del club“.

