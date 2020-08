CdS – Ausilio nel mirino della Roma: è il primo nome della lista come direttore sportivo

L’Inter entra nella fase finale della stagione, proseguendo il cammino in Europa League. I nerazzurri guardano con attenzione al prossimo obiettivo, dove si cercherà a tutti i costi la vittoria per raggiungere la tanto ambita finale. Nel frattempo il club di Suning sta cercando di costruire una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione e il mercato sarà fondamentale in questo senso. Tra i vari movimenti, ce ne sono alcuni che non riguardano solo i calciatori, ma anche i piani alti della società.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Piero Ausilio è al centro dell’interesse della Roma. I giallorossi, freschi della nuova dirigenza, stanno cercando un direttore sportivo affidabile e di esperienza e quello del nerazzurro è al momento il nome in cima alla lista. Il club capitolino ci provò già tempo fa, ma allora Ausilio decise di rimanere all’Inter. Ora, però, potrebbero tentare un secondo affondo, sfruttando gli attriti con il tecnico Antonio Conte.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<