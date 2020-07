CM.com – Lautaro, la famosa clausola è scaduta: il Barcellona è ora più lontano

Il mercato dell’Inter ruota molto intorno a Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è stato per mesi al centro di discussioni, che lo vedevano ormai come nuovo giocatore del Barcellona. Ora il suo destino resta ancora tabù, ma da oggi si ha una certezza in più: la famosa clausola di 111 milioni di euro è scaduta. I nerazzurri lo reputano un elemento chiave della rosa e per il tecnico Antonio Conte è un titolare, nonostante le ultime giornate sottotono. Per i blaugrana, però, il sogno di portarlo in Spagna non è ancora svanito, nonostante ora non ci sia più la clausola rescissoria a loro favore.

Come riportato da calciomercato.com, il club guidato da Setién si farà ancora sotto per il centravanti argentino e la trattativa proseguirà anche nei prossimi mesi. A questo punto sarà fondamentale la volontà del Toro, che dovrà dare chiari segnali al club di Suning qualora le sue intenzioni fossero quelle di abbandonare la nave. Servirebbe, infatti, una rottura con l’Inter, cosa che fino ad ora non è mai stata nella testa del calciatore. La Benamata ne fa comunque una valutazione a tre cifre, e il Barcellona dovrà fare mosse importanti per sedersi attorno ad un tavolo e discutere con Marotta.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!