CM.it – Inter, per la difesa spunta Smalling: possibile inserimento nella trattativa per Sanchez

L’apertura della prossima finestra di mercato è lontana, ma le voci sulle trattative in corso fanno già rumore. In particolare l’Inter è molto attiva su più fronti, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. In questi giorni è molto caldo l’asse Milano-Manchester per il riscatto di Sanchez, ma potrebbe anche non essere l’unico affare. Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, infatti, i nerazzurri starebbero pensando a Chris Smalling, che potrebbe essere legato proprio alla questione del cileno.

Il difensore inglese è un obiettivo concreto della Roma, dove in questa stagione ha ha convinto tutti ed ora si sta studiando il riscatto. L’Inter, però, ha una carta vincente che potrebbe far tentennare lo United: si tratta di Milan Skriniar, al centro già da giorni nelle voci di mercato che coinvolgono Ndombele. L’idea di Suning è quella di cedere il difensore il Inghilterra in cambio della coppia Sanchez-Smalling. Al momento non c’è nulla di concreto, ma l’inserimento per il forte difensore, valutato 20 milioni euro, è qualcosa che stuzzica Marotta.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<