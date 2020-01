Dal Brasile – Gabigol e il Flamengo non più così vicini: i vecchi accordi sono decaduti. Il West Ham ci prova

Ancora in stand by la trattativa che vede accostati i nomi del Flamengo e di Gabriel Barbosa. Stando a quanto riporta O Dia, quest’oggi non c’è stato alcun incontro tra la società brasiliana e il giocatore, nonostante il summit andato in scena a Doha in occasione del Mondiale per Club. I contatti tra la dirigenza rossonera e Gabigol continuano, anche se nelle ultime ore trapela pessimismo. Il classe 1996 non sembra essere più così vicino al Flamengo come qualche giorno fa, tanto che il club brasiliano ha descritto il dossier di mercato come molto difficile alla luce del fatto che quanto concordato con l’Inter ad agosto, non vale più.

L’offerta del Flamengo è ormai nulla. Si trattava di un’offerta da 18 milioni di euro in base fissa, più il 20% sulla futura rivendita in caso quest’ultima superi i 20 milioni. Ecco quindi che dall’Inghilterra è iniziato il pressing del West Ham, che dopo l’ok di David Moyes, è pronto ad imbastire una trattativa vera e propria con l’Inter per assicurarsi le prestazioni del calciatore brasiliano. L’offerta degli Hammers sarebbe di 20 milioni di euro più i vari bonus, dopodiché toccherà a Marotta e all’Inter decidere. Il tormentone Gabigol non è ancora arrivato alla fine, la cosa certa però, è che siamo all’ultimo capitolo.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!