Dalla Germania – Inter, occasione Gotze a costo zero: ci sono anche Milan e Napoli

La Bild, autorevole giornale tedesco, riporta una indiscrezione di mercato che riguarda l’Inter, ma non solo, e Mario Gotze. Tra i giocatori in scadenza nel prossimo giugno 2020 c’è anche il talento tedesco, che ha il contratto in scadenza con il Borussia Dortmund ed ha già deciso di non prolungare l’accordo.

Il classe ’92, dunque, sarà libero di firmare con il suo prossimo club e potrà essere ingaggiato a parametro zero. Gotze avrebbe dato il proprio assenso ad un trasferimento Italia, per rilanciarsi dopo essere finito nell’ombra negli ultimi anni. Tra le squadre interessate al centrocampista offensivo ci sarebbero Milan, Napoli e Inter. Una vera occasione di mercato, anche se nel ruolo di trequartista la società di Viale della Liberazione ha già acquistato Christian Eriksen. Beppe Marotta affonderà il colpo?

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!