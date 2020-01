Dalla Turchia – Il Trabzonspor punta Ranocchia: la situazione

Non solo acquisti ma anche cessioni: la sessione invernale di mercato vedrà l’Inter grande protagonista – stando alle voci – per cercare di rinforzare la rosa il più possibile. La volontà del club però non è solo quella di acquistare, ed infatti dalla Turchia spunta un retroscena su Andrea Ranocchia.

Secondo il quotidiano Karadeniz infatti, il Trabzonspor è alla ricerca di un difensore centrale: Kjaer (in uscita dall’Atalanta) e Marcelo si allontanano. Dunque il club turco strizza l’occhio al centrale nerazzurro con il contratto in scadenza nel 2021. Appena uscita l’indiscrezione, i tifosi del Trabzonspor hanno cominciato ad invadere i canali social dell’ex capitano interista.

