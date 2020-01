Deschamps spinge Giroud verso l’Inter: “Gioca poco, non è contento. Deve lasciare il Chelsea”

Non solo un centrocampista, l’Inter è alla ricerca anche di un vice Lukaku. L’attaccante belga le ha giocate praticamente quasi tutte ed Antonio Conte gradirebbe un altro centravanti per far rifiatare l’ex United. Il nome più caldo è quello di Olivier Giroud.

Intervistato ai microfoni di Telefoot, il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato della situazione legata a Girodu: “Non è contento al Chelsea, gioca poco ed è meglio per lui che vada via. Deve decidere lui ed avere una situazione migliore rispetto a quella con il suo club attuale”. Parole che sicuramente faranno piacere all’Inter.

