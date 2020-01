Mercato – Retroscena: il Napoli ha chiesto Esposito all’Inter, muro dei nerazzurri. Il contesto e i dettagli

Notizia, anzi, retroscena: il Napoli ha chiesto Sebastiano Esposito all’Inter. Che, detta così, vuol dire poco: ma la notizia – il retroscena, anzi – arriva direttamente dal profilo Twitter di Nicolò Schira, giornalista di mercato, che ricostruisce il contesto attorno al quale Cristiano Giuntoli – ds del Napoli e grande estimatore del gioiellino nerazzurro – avrebbe avanzato all’Inter la proposta indecente.

Il sondaggio partenopeo per Esposito, spiega Schira, sarebbe stato effettuato nell’ambito dei discorsi per definire il passaggio di Matteo Politano con la maglia del Napoli: trasferimento che risulta in corso di definizione in queste ore, e nel corso della cui trattativa, appunto, il Napoli aveva fatto questa richiesta all’Inter. Una richiesta, beninteso, rigettata subito al mittente, con l’Inter che – in merito alla posizione di Esposito – è in questo momento equiparabile a un muro: per niente al mondo Giuseppe Marotta venderebbe il suo gioiellino. O, almeno, per ora.



