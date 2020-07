GdS – Inter, sul mercato è prevista una rivoluzione: circa un terzo della rosa è ora in discussione

E’ momento di riflessioni in casa Inter. Prima della gara contro il Bologna, Marotta era stato chiaro: “Per il mercato, le valutazioni più importanti si fanno dopo le nove partite che mancano”. Nella testa dell’ad nerazzurro, infatti, c’è la volontà di creare una rosa sempre più competitiva e per farlo si deve partire dalle cessioni. Sono tante le figure che non convincono il club di Suning, che sarebbe pronto a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da La gazzetta dello Sport, i dirigenti dell’Inter sarebbero pronti a mettere in discussione addirittura un terzo degli uomini che oggi sono a disposizione di Antonio Conte. A partire dalla difesa c’è il caso Godin, che è ormai da mesi ai margini del progetto. L’uruguaiano occupa al momento l’ultimo posto nelle gerarchie del tecnico, che spesso gli ha preferito anche Ranocchia. Sugli esterni l’arrivo di Hakimi spedirà inevitabilmente Moses a Londra e anche sulla fascia sinistra sono previsti stravolgimenti. Arriverà, quasi certamente, un titolare dal prossimo mercato che prenderà il posto di un deludente Biraghi, che non ha mai convinto l’ambiente.

Per il centrocampo, l’arrivo di Tonali dovrebbe favorire la partenza di Gagliardini, disastroso nell’ultima gara. Anche Vecino è in uscita, in attesa di capire la situazione legata a Nainggolan. In attacco c’è il tema spinoso che ruota attorno a Lautaro Martinez, che nelle ultime gare è apparso molto poco sereno e l’Inter in quel reparto ha bisogno di garanzie. Sanchez non ha convinto appieno e anche Esposito, che firmerà il rinnovo di contratto, andrà in prestito e non farà parte della rosa per la prossima stagione. L’Inter è pronta ad alzare l’asticella ed è pronta anche a decisioni drastiche.

