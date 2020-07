Ginter: “Inter? Apprezzo l’interessamento, ma sto bene qui al Gladbach”

Non ha mai oltrepassato i confini del calcio tedesco, giocando per tutta la durata della sua carriera in Bundesliga. Anche ora che sembra essere entrato nel mirino dell’Inter, Matthias Ginter ha rifiutato le avance, dichiarando di voler rimanere al Borussia Mönchengladbach; il centrale tedesco, intervistato dalla Bild, ha detto no ai nerazzurri, alla ricerca di un difensore sul mercato.

Ecco, dunque, le parole del campione del Mondo 2014: “Apprezzo l’interessamento dell’Inter nei miei confronti, ma mi sento molto a mio agio al Gladbach e ho ancora grandi obiettivi qui“. Niente Ginter per l’Inter, dunque, al di là dei giochi di parole: il tedesco rimarrà in Bundesliga.

