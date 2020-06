Jesus Corona, parla l’agente: “L’Inter lo segue, una buona offerta verrà presa in considerazione”

Il futuro di Jesus Corona resta ancora un tabù. L’esterno destro piace molto all’Inter, che lo segue da tempo e su di lui la concorrenza di certo non manca, Roma su tutte. Ausilio e Marotta stanno monitorando la situazione legata al messicano classe ’93, che ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro con il Porto. Del suo futuro ha parlato direttamente l’agente Matias Bunge, raggiunto dai microfoni di Calciomercato24.com. Il procuratore ha aperto alla cessione del calciatore, palesando anche l’interesse dei nerazzurri.

INTERESSE DELL’INTER – “Ora tutto è un po’ fermo a causa dello stop per la pandemia, ma lo stanno chiaramente seguendo. È il miglior giocatore del ritorno in campionato ed è il più decisivo. Ha una clausola da 30 milioni. Non conosco i piani della società ma penso che se dovesse arrivare una buona offerta, la prenderanno in considerazione”.

FORMA SMAGLIANTE – “In ogni partita che ha giocato, è stato il migliore in campo e ha segnato praticamente sempre nelle ultime partite. Nell’ultima gara, contro il Marítimo, ha giocato in 5 diverse posizioni: interno destro, da mezza punta, da secondo attaccante, da ala sinistra e da ala destra. È un calciatore molto versatile”.

