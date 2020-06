Inter, David può diventare un colpo low-cost: “Il prezzo ora è più basso”

Ben 23 gol segnati quest’anno tra campionato ed Europa League, circa uno ogni 140 minuti. Jonathan David, attaccante in forza al Gent, potrebbe essere il colpo low cost dell’Inter. In molte squadre lo seguono, principalmente si è parlato dei nerazzurri e dei cugini del Milan. Come riportato anche da Tuttosport il prezzo del giocatore, data la situazione, potrebbe essersi abbassato, e non di poco. Stiamo parlando di un ragazzo canadese, classe 2000, che circa tre mesi fa veniva valutato dal dg della sua squadra più di 25 milioni.

Ora, data la situazione e il mercato che sarà certamente più povero, il prezzo potrebbe risultare leggermente più abbordabile, ovvero intorno ai 20 milioni di euro. Potrebbe essere un affare, per un ventenne con più di 20 gol in attivo in una stagione. Inoltre, il campionato belga si è fermato e per questo motivo potrebbe essere ancora più facile andare all’assalto del giocatore, o perlomeno informarsi. Marotta rimane alla finestra.

