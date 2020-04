L’agente di Lautaro sul suo futuro: “Chi non vorrebbe giocare con Messi? Non abbiamo contatti con nessuno”

Il futuro di Lautaro Martinez è l’argomento più caldi in questi giorni soprattutto in Spagna, dove la stampa ne sta facendo quasi un caso. L’attaccante dell’Inter è l’oggetto del desiderio del Barcellona che proverà a portarlo in Catalogna in estate: i nerazzurri però continuano a voler puntare sul Toro e la clausola da 111 milioni di euro è la chiave.

L’agente di Lautaro, Beto Yaque, ha parlato ai microfoni di Planeta 947 del suo futuro: “Chi non vorrebbe giocare con Messi? Al momento il ragazzo è felice dove sta, pensa solo a segnare e fare gol. Abbiamo parlato con amici di altri club ma per rispetto, nulla di formale, non sappiamo quale sarà il suo futuro. Non stiamo parlando con il Barcellona e con nessun altro club, né tanto meno con l’Inter per il rinnovo. Ero con lui in Europa quando sono esplose queste voci e ci teniamo a quello che leggiamo sui giornali. Non mi sorprende l’interessamento di molti club: questo è il calcio e c’è anche business”.



