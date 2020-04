L’Arena – Nuova idea dell’Inter per Kumbulla: dipende tutto da… Vertonghen! Ecco lo scenario

L’Inter per la prossima stagione è al lavoro per un difensore: nel mirino della società nerazzurra c’è da tempo il giovane calciatore dell’Hellas Verona Marash Kumbulla. Classe 2000, il difensore della squadra di Juric ha dimostrato un grande rendimento, portando la sua squadra ad essere una delle difese meno battute della Serie A ed una delle rivelazioni dell’intero campionato.

Oltre a Kumbulla – poi – c’è anche il profilo di Jan Vertonghen: il giocatore belga andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e l’Inter ci ha messo gli occhi da tempo per alzare il livello internazionale della propria rosa. Come riporta L’Arena, il futuro dei due giocatori è estremamente collegato: l’idea di Marotta è quella di acquistare subito Kumbulla ed infatti è pronta un’offerta da 22 milioni più i cartellini di Salcedo e Dimarco.

Il difensore albanese però – si legge – potrebbe restare comunque un altro anno a Verona: questo se l’Inter dovesse riuscire ad acquistare Vertonghen, in modo da far crescere Kumbulla per un altro anno all’ombra dell’Arena.



