MD – United e Newcastle in corsa per Vidal: Conte e l’Inter restano in pole position

Non c’è soltanto l’Inter in corsa per Arturo Vidal. Dalla Spagna, Mundo Deportivo traccia il punto della situazione in merito al calciatore cileno, finito nel mirino di due club inglesi pronti a lanciarsi a caccia del centrocampista.

Si tratta di Manchester United e Newcastle, inserite secondo il quotidiano spagnolo alle spalle dell’Inter nella corsa per Arturo Vidal. La Beneamata ed il suo allenatore Antonio Conte seguono da mesi il cileno e, dopo l’assalto di gennaio fallito, sono al lavoro per studiare il nuovo colpo dal Barcellona. 33 anni il prossimo maggio ed un contratto in scadenza nel 2021 per il centrocampista che è riuscito a confermarsi tra le fila del club blaugrana ma che, al momento, sembrerebbe pronto a rilanciarsi in una nuova avventura lontano dal Camp Nou. La proposta del Manchester United non sembra entusiasmarlo mentre la richiesta del Newcastle, vicino all’ingaggio anche di Allegri in panchina, resta comunque in secondo piano rispetto al piano dell’Inter. La Beneamata segue con insistenza Vidal, ma dalla Premier sono già pronti a spingere per il cileno.

