Mercato Inter, Schira: “Vecino in uscita, la società ha già parlato con l’entourage del giocatore”

L’Inter pensa al mercato e lo fa insieme al suo tecnico Antonio Conte. Prima di progettare grandi colpi ci sarà da pensare alle cessioni, perché dall’incontro tra Zhang e il tecnico è emersa la linea di evitare spese folli. Un calciatore in uscita per i nerazzurri è Matias Vecino, come riferito da Nicolò Schira.

Attraverso il suo profilo Twitter, l’esperto di mercato ha dichiarato che il club di Suning ha già comunicato all’entourage del giocatore che non rientra più nei piani della società. L’uruguaiano, tormentato quest’anno dall’infortunio al ginocchio, è assistito da Alessandro Lucci, stesso procuratore di Kolarov. I due calciatori potrebbero darsi il cambio in vista della prossima stagione, con il romanista pronto a sbarcare a Milano.

