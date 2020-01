Mercato – Vecino verso l’addio: ci prova il Milan ma occhio all’Everton

Potrebbero essere gli ultimi giorni in nerazzurro per Matias Vecino: l’uomo dei gol importanti e della Garra Charrua è ai saluti. L’Inter ha avuto il via libera di Antonio Conte per poterlo cedere in cambio di una buona offerta per far spazio all’arrivo (sperato) di Christian Eriksen dal Tottenham.

Il centrocampo nerazzurro così farebbe un grosso salto di qualità dal punto di vista di esperienza internazionale, quella tanto cara all’ex ct. Secondo calciomercato.com, sul centrocampista uruguaiano c’è il Milan che ha provato ad inserire nella trattativa Franck Kessie e l’Everton di Carlo Ancelotti. Ora sta al club cercare la migliore destinazione dal punto di vista economico e soprattutto che faccia piacere al calciatore. La rivoluzione a centrocampo del dopo Spalletti è quasi completata.



