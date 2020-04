Morabito chiude la finestra per Milinkovic-Savic: “Senza il virus sarebbe partito”

Non sarà un mercato – quello estivo – come tutti gli altri: il Covid-19 ha influenzato le vite di tutti noi e non solo dal punto di vista della salute, ma anche economico. Il calcio – come tutti i settori – vive una profonda crisi e questo si riverserà inevitabilmente anche sul calciomercato.

Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato il procuratore Vincenzo Morabito, spiegando l’andamento che si vedrà e parlando della situazione legata a Sergej Milinkovic-Savic – seguito anche dall’Inter: “Milinkovic sarebbe partito se non ci fosse stato il Coronavirus: il mercato sarà ridimensionato al preNeymar, ci saranno soprattutto scambi e i top rimarranno dove sono”. Nessuna cifra astronomica dunque, si tornerà indietro di circa 3-4 anni, prima dei 200 e più milioni spesi dal Paris Saint Germain per l’acquisto di Neymar.



