Pinamonti, il Torino torna in corsa: l’ultima parola però spetta all’Inter

Torino pronto ad accelerare per Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante del Genoa, protagonista di incontri e discussioni tra i rossoblù e l’Inter, è finito al centro di un vortice di mercato che coinvolge, oltre ai granata, anche Roma e Napoli. La Gazzetta dello Sport ha infatti tracciato il punto della situazione in merito al giocatore, protagonista di una stagione con pochi alti e tanti bassi con i colori del Grifone.

Il club di Cairo è pronto a tornare all’attacco per Andrea Pinamonti, il tutto dopo l’assalto dello scorso gennaio mai andato però a buon fine. Il centravanti continua ad avere mercato nella massima serie ma, per ogni trattativa o sondaggio, i club interessati dovranno infatti confrontarsi con l’Inter. Il Genoa a partire da gennaio ha esercitato il riscatto obbligatorio nei confronti del giocatore ma i nerazzurri hanno conservato un diritto di riacquisto valido fino a giugno 2021. Una sorta di promessa di controriscatto fissata con i rossoblù, in attesa di risolvere definitivamente le questioni relative al suo contratto. L’Inter monitora il futuro di Pinamonti, finito con insistenza nel mirino del Torino.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!