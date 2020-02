Tonali, Castrovilli e Pellegrini: il futuro dell’Inter tra classe e made in Italy

La politica cinese è stata chiara fin dal suo arrivo: l’Inter sarà composta da campioni, giocatori di esperienza, ma anche da giovani, possibilmente azzurri. L’AD Marotta la scorsa estate ha tracciato le linee con un mercato che ha visto l’arrivo di Bastoni, Barella e Sensi. Giovani che per certi versi sono diventati pilastri e lo saranno anche per il futuro, proprio al futuro si guarda in casa della Beneamata: Ausilio e l’ex dirigente juventino sarebbero già al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della nuova stagione.

Antonio Conte, secondo quanto riporta Calciomercato.com, avrebbe fatto i nomi: Sandro Tonali e Gaetano Castrovilli. Il primo è il faro del Brescia, una realtà che sta vivendo delle difficoltà enormi, aggrappata costantemente alle giocate del suo baby talento, il secondo invece ha letteralmente stregato i vertici nerazzurri, il ragazzo ha rinnovato lo scorso ottobre, ma di fronte a un’offerta consona potrebbe lasciare Firenze.

La cosa che accomuna i due talenti, oltre al tifo per il Milan, è l’essere tra i futuri pilastri anche della nazionale oggi allenata da Roberto Mancini. Tonali non è un colpo facile, tra la dirigenza del Brescia e quella dell’Inter ci sarebbero già stati dei contatti, oltre a una cena tra Marotta e lo staff della giovane rondinella. Cellino ha fissato il prezzo: 50 milioni di euro, cifra che fa gola ad altri colossi del calcio europeo come PSG, Manchester United, Borussia Dortmund e Juventus.

Ultimo ma non per importanza, il giocatore forse più completo, considerato il rapporto età e rendimento mostrato in questi primi due anni di Serie A: è Lorenzo Pellegrini, vecchio pallino sia dell’Inter che di Marotta ai tempi della Juve. A quanto pare, il nodo sarebbe l’eventuale rinnovo del fantasista classe 1996, ora in stallo e con un ambiente ostico viste le ultime prestazioni offerte dalla Roma. La cosa certa è che ad Appiano Gentile si guarda già al futuro, si osserva e si attende il momento giusto, in estate ci sarà ancora una rivoluzione?



