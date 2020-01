TS – Inter, che sgambetto alla Juventus! Chong offerto per giugno

La sfida tra Inter e Juventus non finisce davvero mai: che sia sul campo oppure sul mercato, i due club sono sempre protagonisti e si danno battaglia. Questa volta oggetto del contendere è il talento classe 1999 Tahith Chong. L’esterno del Manchester United andrà in scadenza a giugno e sia Inter che Juventus lo hanno messo nel mirino.

Se prima però sembravano in vantaggio i bianconeri essendosi mossi in anticipo, la presenza dei suoi agenti ieri nella sede interista in Via della Liberazione – secondo Tuttosport – può cambiare le carte in tavola. Antonio Conte ci sta pensando ma, qualora non lo ritenesse pronto, Chong potrebbe passare prima dallo Jiangsu prima di vestire la maglia nerazzurra. Lo sgambetto alla Juventus è pronto.



