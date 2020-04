TS – Inter, Giroud in pugno per l’attacco: assalto a Mertens, aspettando Lautaro

A caccia di un vice Lukaku, in attesa di conoscere quello che sarà il futuro di Lautaro Martinez. L’Inter lavora per ridisegnare il reparto avanzato di Antonio Conte ed ha già in mente alcuni nomi da congelare in vista della prossima stagione. In pole position, secondo Tuttosport, i nomi di Olivier Giroud e Dries Mertens.

L’attaccante francese lascerà il Chelsea a fine stagione, nonostante l’opzione di rinnovo automatico con i Blues. Come raccontato dal quotidiano, l’Inter ha già in pugno il suo sì e sta trattando per assicurarsi il suo primo rinforzo offensivo della prossima estate. Pronto un biennale con opzione per Giroud, che attende di riabbracciare Antonio Conte. Partner svincolato per l’ex Arsenal: i nerazzurri inseguono con insistenza Mertens, ancora al lavoro per il rinnovo con il Napoli. Trattativa congelata con gli azzurri ed assalto imminente della Beneamata grazie anche alla sponsorizzazione di Lukaku, pronto ad aprire le porte della sua Inter per il connazionale. Due pedine in attacco, in attesa di salutare Sanchez e di conoscere il futuro di Lautaro Martinez: Marotta ed Ausilio lavorano sul mercato per costruire il nuovo reparto avanzato di Conte.



