Accadde Oggi – 20 luglio 1971: Buon 49esimo compleanno a Stefano Vecchi: protagonista con la Primavera interista

Uomo di calcio, sempre impeccabile e di ottimo livello nella gestione dello spogliatoio. Nel giorno del suo compleanno numero 49, focalizziamo l’attenzione nerazzurra su mister Stefano Vecchi.

Personaggio mai sopra le righe, l’allenatore bergamasco è attualmente alla guida del Sudtirol in Serie C, ma ha un passato di tutto rispetto all’Inter primavera. Da giocatore (mediano nello specifico) è passato nelle giovanili nerazzurre dal 1986 al ‘90. Nella sua carriera da calciatore non arrivò, però, ad affermarsi ai massimi livelli.

Appese le scarpine al chiodo e sedutosi in panchina, mister Vecchi allenerà la Spal in Lega Pro e il Carpi in B tra le altre, prima di trovare posto nella primavera dell’Inter a partire dalla stagione 2014-’15. In nerazzurro vive il miglior periodo, finora, della sua carriera. La bacheca è riempita di trofei in grande stile e tutti decisamente prestigiosi: 2 Viareggio, 1 Coppa Italia, 2 campionati e 1 Supercoppa. Numeri alla mano, ha ottenuto 75 vittorie e solo 14 sconfitte in 116 partite dal 2014 al 2018. Le sue grandi conquiste gli sono valse un record non indifferente: Vecchi è, infatti, l’unico ad aver vinto uno scudetto primavera sia da giocatore (proprio con l’Inter nella stagione 1988-’89) che da allenatore. Unico vero rammarico resta la Youth League, competizione dove i giovani nerazzurri non riuscirono ad andare avanti come successo, invece, dentro i confini nazionali.

In mezzo agli straordinari successi in Primavera, Stefano Vecchi è stato chiamato in causa anche in prima squadra in ben due occasioni. All’Inter si vivevano momenti di chiaroscuro pesanti da digerire e tra l’era de Boer e quella Pioli, Vecchi ha rappresentato uno dei pochi attimi di apparente tranquillità. Dopo l’esonero dell’olandese, nel 2016, esordisce in Seria A vincendo 3-0 contro il Crotone, ma perde 2-1 con il Southampton in Europa League. La sua esperienza viene interrotta dall’arrivo dell’attuale allenatore del Milan. Pioli, però, andrà via sul finale della medesima stagione 2016-’17 e a ritornare in panchina per conclude l’anno è proprio Vecchi. Questa volta sono tre i match da disputare: vittoria contro Udinese e Lazio, sconfitta contro il Sassuolo. Campionato chiuso al settimo posto, ma le colpe di un’annata disastrosa ovviamente non portano il nome del tecnico bergamasco.

Archiviata l’avventura all’Inter, Vecchi approda al Venezia in Serie B ma ci resterà per sole 6 partite. Al suo posto si presenta un altro grande ex nerazzurro: Walter Zenga. Nell’attuale stagione, ha disputato i playoff per salire in B con il suo Sudtirol, dopo aver ottenuto il quarto posto nel girone B.

