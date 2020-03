Accadde Oggi – 22 marzo 1999, la doppietta di Simeone ed il pallonetto di Ronaldo stendono il Milan

E’ il 22 marzo 1998 ed in un San Siro ancora una volta esaurito in ogni ordine di posto va in scena la Stracittadina tra Milan ed Inter. I nerazzurri sono in lotta insieme alla Juventus per il titolo (vinto poi dai bianconeri al termine della stagione), mentre i cugini rossoneri di mister Capello navigano in acque pericolose a metà classifica.

La qualità dell’Inter di Gigi Simoni c’è e si vede: Ronaldo e compagni spingono subito sull’acceleratore ma il Milan tiene botta ed il primo tempo si avvia verso la conclusione senza reti ma con tanto agonismo in campo. A pochi minuti dal termine però, su angolo di Djorkaeff, arriva con un treno Diego Simeone che trafigge il portiere rossonero con un colpo di testa imperioso, è 0-1.

Nella ripresa il Milan prova a trovare la via del pareggio ma la difesa guidata da capitan Bergomi non si smuove di un centimetro. Il raddoppio nerazzurro arriva al 31′ del secondo tempo: lancio dalla destra di Moriero per Ronaldo che scatta alle spalle della difesa, palla che rimbalza in area di rigore e pallonetto di esterno destro a superare Sebastiano Rossi. E’ uno dei gol più belli della storia dei derby di Milano ed uno dei migliori segnati dal Fenomeno con la maglia dell’Inter. Lo 0-3 arriva poi in contropiede quando la squadra rossonera è tutta sbilanciata in avanti con ancora Simeone che ha una prateria davanti a sé, scarta Rossi e deposita a porta sguarnita la rete del terzo vantaggio. Milano è nerazzurra.



