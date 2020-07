Accadde Oggi – 31 luglio: tanti auguri Antonio Conte!

La tenacia, l’appartenenza, l’ossessione per la vittoria e la mentalità vincente. Si potrebbe racchiudere in queste parole la figura di Antonio Conte come allenatore, arrivato nella scorsa estate sulla panchina dell’Inter con un solo obiettivo: riportare i nerazzurri al vertice, in Italia e in Europa.

Se, proiettandoci al futuro, non possiamo avere certezze relative agli obiettivi che l’Inter può ancora raggiungere – il secondo posto e una fase finale di Europa League da vivere – si può però per un attimo fermarci al presente, sottolineando il fatto che quello odierno sia un giorno speciale in casa nerazzurra, soprattutto per Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter infatti, nato a Lecce il 31 luglio del 1969, compie proprio oggi 51 anni.

In una stagione normale, e non atipica e particolare come quella che stiamo vivendo, sarebbe già terminato il tempo dei bilanci e questa data cadrebbe nel vivo della preparazione in vista dell’inizio del prossimo campionato. Ora invece, l’Inter, paradossalmente si trova nel momento clou della propria stagione, a partire dalla sfida di sabato con l’Atalanta.

I nerazzurri, in attesa di una caldissima parte iniziale del mese di agosto, proveranno in tutti i modi a raggiungere l’obiettivo secondo posto e, contestualmente, a fare un bellissimo regalo di compleanno ad Antonio Conte. Ancora tanti auguri mister!

