Accadde Oggi – 9 maggio 2010, il 18esimo scudetto è ad un passo grazie al rocambolesco 4-3 sul Chievo

Sempre un piacere aprire il libro di storia interista e tuffarsi direttamente nel paragrafo 2010. Il 9 maggio di 10 anni fa l’Inter non otteneva nessun trofeo, ma riusciva a posare un mattone importante verso uno scudetto poi vinto una settima dopo a Siena. Avversario di giornata è il Chievo, ampiamente salvo ma tutt’altro che vittima sacrificale.

I nerazzurri sono costretti a vincere, considerando che la Roma non ha intenzione di mollare a soli due punti di svantaggio. A San Siro, i gialloblu spaventano dopo soli 12 minuti l’Inter. La sfortuna rema contro e Thiago Motta si rende protagonista di un autogol. Su calcio di punizione dalla destra, la palla viene scodellata in mezzo e l’italobrasiliano batte involontariamente Julio Cesar. La paura viene scacciata via nell’azione successiva. Non passa nemmeno un minuto ed è un altro autogol a rimettere in parità la sfida. Eto’o semina il panico in area, appoggia al centro e Mantovani anticipa tutti con un goffo intervento che inganna Sorrentino.

La doppia doccia fredda non calma le due squadre, che continuano ad alimentare una partita decisamente ad alti ritmi. Al 34’ il Meazza esulta grazie al gol di Cambiasso. La solita galoppata del Colosso Maicon porta ad un lungo cross a premiare l’inserimento sulla sinistra de El Cuchu, che di prima intenzione appoggia in porta. Passano pochi minuti e al 38’ si scatena Milito con un gol da antologia. Posizione centrale al limite dell’area, Sorrentino fuori posizione e spiraglio per un pallonetto che solo i grandi campioni possono pensare. Il 22 argentino esegue e festeggia.

La partita sembra già indirizzata verso un chiaro epilogo, ma come sempre la storia dell’Inter è fatta di colpi di scena e finali al cardiopalma. Nel secondo tempo gli uomini di mister Di Carlo appaiono ormai sconfitti, anche grazie alla rete del 4-1 firmata da Balotelli. Siamo infatti al 6’. Maicon esegue un gran lancio in orizzontale a tagliare tutto il campo. Il giovane talento italiano conta i rimbalzi, sfrutta l’uscita di Sorrentino e mette in porta con il secondo pallonetto di giornata. Ci si potrà mai aspettare un ritorno del Chievo? Si, assolutamente rispondo gli 11 gialloblu in campo. Al 14’ Marcolini è artefice di una buona conclusione da notevole distanza. La soluzione sembra poter concludersi centralmente, ma sulla traiettoria ci mette un piede l’intelligente Granoche, che devia quel tanto che basta per battere Julio Cesar all’angolino basso del secondo palo, quando siamo giunti al 14’.

Gli ospiti prendono coraggio. Sugli spalti si apprende la notizia che il Cagliarsi è in vantaggio sulla Roma, ma l’entusiasmo è frenato dal 4-3 di Pellissier. Capitan Zanetti sbaglia la misura di un passaggio all’indietro, bucando la difesa e lasciando campo aperto all’attaccante avversario che non ci pensa due volte a trasformare il regalo nerazzurro in rete. L’Inter si riprende dalla clamorosa rimonta quasi completata del Chievo e colpisce il palo con Pandev al 37’. La Roma, intanto, ribalta il risultato e vince 2-1. I nerazzurri conservano una preziosa quanto fondamentale vittoria, in vista dell’atto finale.

