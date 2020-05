Ad Appiano si rivede Conte: solita cura dei dettagli in allenamento

Anche oggi al Centro Sportivo Suning i giocatori dell’Inter si sono allenati individualmente divisi in tre gruppi per rispettare il protocollo sul mantenimento delle distanze. Come raccontato da Gazzetta.it, il lavoro svolto è stato prettamente fisico, ma a vigilare il tutto quest’oggi è tornato ad esserci Antonio Conte, insieme a Beppe Marotta.

Il tecnico dei nerazzurri ha esaminato con scrupolo ogni tipologia di esercizio di tutti i suoi giocatori in attesa prossimamente di poter avere la possibilità di allenare tutta la squadra insieme, cosa che dovrebbe accadere a partire dal 18 maggio. Il messaggio di Conte è chiaro: la sua presenza vuole spronare i giocatori a tirare fuori il meglio di sé, anche in una semplice corsetta intorno ad un campo, per poi essere pronti nello sprint finale in caso di ripartenza del campionato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!