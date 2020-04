Agoume non è ancora pronto: l’Inter riflette sulla cessione in prestito

La stagione nerazzurra ha visto l’esplosione, legata a diversi fattori, di due giovani interisti. Da una parte Alessandro Bastoni, oggi tra le certezze più promettenti del futuro non solo della Beneamata ma anche della Nazionale azzurra. Dall’altra invece Sebastiano Esposito, il baby attaccante lanciato nella mischia da Conte e che studia da Lukaku come diventare implacabile. Due pedine, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, che rappresentano il presente e soprattutto il futuro dell’Inter all’interno del quale sogna di scrivere il proprio nome anche Lucien Agoume.

Il giovane centrocampista naturalizzato francese è arrivato in nerazzurro la scorsa estate, con l’Inter che è riuscita a superare la concorrenza di diverse big europee, pagando il suo cartellino 4,5 milioni di euro. Protagonista con la Primavera di Madonna, il centrocampista francese non è riuscito a lasciare il segno in prima squadra come i suoi due colleghi azzurri. Solo qualche minuto di campo a Firenze per Agoume, condizionato da qualche rallentamento nel processo di crescita ed adattamento in nerazzurro. Non a caso infatti, come raccontato dalla rosea, la Beneamata starebbe pensando ad una cessione in prestito per la prossima estate, magari in un club italiano, per permettere al francese di adattarsi maggiormente alla nostra realtà. Con la speranza di veder sbocciare un campione assoluto che, per stazza e caratteristiche, paragonano a Paul Pogba.

