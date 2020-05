Inter, domani il ritorno ad Appiano Gentile: mascherine e tamponi, ecco l’organizzazione del centro

Piccolo abbozzo di ritorno alla normalità per l’Inter. Il club nerazzurro, infatti, si prepara a riaccogliere i calciatori alla Pinetina dalla giornata di domani. La ripresa degli allenamenti, inizialmente prevista per oggi, è stata spostata per consentire a tutti i calciatori di completare i test medici preventivi, compresi di visita medica per l’idoneità sportiva ma anche di tampone per assicurare l’assenza di contagio da Covid-19. Dopo le visite, quindi, la squadra potrà tornare a calcare il campo con allenamenti in singolo: l’unico calciatore atteso non domani, bensì giovedì, sarà Alexis Sanchez, che deve ancora terminare la quarantena di 14 giorni a seguito del ritorno in Italia.

Pinetina – Come illustra La Gazzetta dello Sport, Appiano Gentile sarà aperto a ranghi ridotti per i calciatori, a cui verrà assegnata una metà campo per ognuno. In virtù di 4 campi disponibili, quindi, ci sarà la possibilità di suddividere la rosa in gruppi da 8, sfruttando tutto l’arco della giornata. Tutte le zone conviviali (ristorante, sale comuni etc) rimarranno naturalmente chiuse, così come inaccessibile sarà anche lo spogliatoio. Per i calciatori, quindi, saranno aperte camere singole dove potersi cambiare prima e dopo la seduta e fare la doccia in solitaria. Durante gli allenamenti saranno presenti anche un medico, un fisioterapista ed uno o due componenti dello staff tecnico, tutti muniti di mascherina.

