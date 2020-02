Amadeus: “Ad inizio stagione avremmo firmato tutti per trovarci qui. Padelli? Non ha colpe”

Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, il noto conduttore di fede interista Amadeus ha analizzato la sconfitta dei nerazzurri arrivata contro la Lazio che ha compromesso la corsa della Beneamata verso lo scudetto.

CONTE – “Il mister capito che la squadra deve stare unita e che ognuno deve avere fiducia nell’altro. Contro la Lazio potevamo pareggiarla anche se poi gli episodi hanno condizionato la partita. Resta l’amaro in bocca e credo che lo scudetto lo vincerà chi sbaglierà meno. Alla vigilia del campionato, se ci avessero detto che a febbraio saremmo arrivati a lottare per lo scudetto a questo punto della stagione ci avremmo messo la firma. Con la Juventus sarà una partita determinante e sarebbe importante uscire con almeno un punto dallo stadio bianconero”

PADELLI ED ERIKSEN – “Ingiusto dare colpe a Padelli: quando un portiere non gioca mai perché è sempre riserva, anche la squadra ne risente essendo più preoccupata. Eriksen mi piace moltissimo, ma se Conte non lo fa giocare significa che non lo vede contemporaneamente in campo con Brozovic. Bisogna capire se i due possono coesistere”

