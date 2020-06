Appiano Gentile, nella top four dei testi fisici dell’Inter ci sono Lukaku ed Eriksen

Ormai da un mese a questa parte, in cui alle prime settimane di allenamenti individuali si sono poi avvicendati quelli collettivi, il centro sportivo Suning ha riaperto i battenti. Ad un mese di distanza, come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, è stato stilato un elenco dei migliori calciatori nei test fisici, con due nomi che in particolare hanno stupito. Non può infatti essere una sorpresa se Barella e Sensi rientrano nei primi quattro, visto che la loro stazza gli consente naturalmente di prendere ritmo prima di altri compagni.

A far specie, piuttosto, è la presenza di Romelu Lukaku e Christian Eriksen ai vertici della classifica. Il centravanti belga, che la scorsa estate aveva vissuto solamente la parte finale della preparazione di Antonio Conte, evidentemente ha mantenuto continuità durante la quarantena, visto che uno con il suo fisico generalmente ci mette il doppio degli altri ad ingranare, e prova ne abbiamo avuto ad inizio stagione quando faceva effettivamente parecchia fatica dal punto di vista fisico.

Ma la nota di novità è rappresentata anche dal trequartista danese, calciatore rimesso in lucido dopo le condizioni non proprio ottimali con cui lo scorso febbraio si era presentato. Conte non avrà avuto l’Arturo Vidal che tanto desiderava, ma se l’ex Tottenham dovesse garantire una così alta e performante integrità fisica abbinata ad un livello di qualità che pochi al mondo si ritrovano, allora la sua avventura all’Inter potrebbe prendere tutt’altra velocità rispetto al suo primo mese a Milano.

