AskPassioneinter, in diretta alle 20.30 sul nostro profilo Instagram con… Alessio Stigliano!

In vista dell’appuntamento serale con l’AskPassioneinter la nostra redazione avrà l’onore di ospitare Alessio Stigliano. Alessio, noto tifoso dell’Inter, fa parte dei celebre duo comico The Show, di cui è cofondatore e attraverso il quale ha fatto ridere tantissimi spettatori con i suoi video comici sul web.

AskPassioneinter, in diretta con Alessio Stigliano dei The Show!

Ringraziandolo in anticipo per la disponibilità, vi diamo appuntamento alle ore 20.30 sul nostro profilo Instagram per seguire ed interagire durante la nostra diretta con Alessio Stigliano dei The Show!

