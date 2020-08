Ballotta: “Siviglia abituato alle finali, ma l’Inter è favorita. Conte? Polemiche esagerate, il gruppo è coeso”

Manca sempre meno alla sfida dell’Inter contro il Siviglia, che venerdì sera potrebbe portare i nerazzurri a vincere il primo trofeo dopo diverse stagioni. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex portiere dei meneghini Marco Ballotta ha detto la sua sulla gara: “È una partita secca ed è una finale, quindi non sarà facile. Però l’Inter è in crescita, è forte e vedo un entusiasmo che prima non c’era. Il Siviglia è abituata a vincere questo torneo, ma vedo i nerazzurri perché sono al 100% sotto tutti i punti di vista”.

Ballotta continua: “Sono state messe da parte le polemiche, esagerate, e il gruppo si è coeso verso la partita più importante della stagione. Conte poteva fare qualcosa in più in campionato, forse pensava che la Juventus avesse già vinto lo scudetto, quando poi è calata. L’Europa League è un’occasione d’oro e vuole sfruttarla”.