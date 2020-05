Dalla Spagna insistono: “Neymar, rottura col Paris Saint-Germain e sì al Barcellona”. Inter, Lautaro è sempre più al sicuro

Il passaggio è doppio, l’intreccio (possibile) della prossima estate è uno di quelli che lascia, in teoria, all’Inter sonni tranquilli. La cosa è stata gettata nel calderone delle ipotesi già nei giorni scorsi, ma l’edizione di domani del quotidiano spagnolo Sport la rilancia in prima pagina. “Neymar: no al PSG, sì al Barca”, è questa la sintesi che fa il giornale su una situazione di mercato che dovrebbe portare il Barcellona a disinteressarsi di Lautaro Martinez, giocatore imprescindibile per il progetto nerazzurro di Antonio Conte e che l’Inter è disposta a cedere solo a fronte di offerte monstre. Proprio quelle offerte che, con il crollo dei prezzi post-coronavirus, difficilmente si vedranno girare nei prossimi mesi.

Ancor più difficilmente si vedrà agitare cifre folli un club come il Barcellona: perché la società blaugrana – ormai da settimane – naviga in cattive acque, tra un bilancio, eufemismo, non più così sorridente come sino a qualche tempo fa e una guerra interna alla società che non fa il bene di nessuno. Dunque ecco l’occasione Neymar: il brasiliano è a sua volta in guerra con il Paris Saint-Germain, che per disfarsene abbasserà a dismisura il costo del suo cartellino. Occasione ghiotta per il Barcellona che prevede di riportare a casa un usato sicuro, sottraendosi così a impensabili affari con l’Inter per Lautaro. Il quale – il punto è tutto qui – costa: costa tanto.

