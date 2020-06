Bastoni da record: è lui l’Under 19 italiano più pagato di sempre!

Che Alessandro Bastoni abbia tutte le carte in regola per diventare un grandissimo difensore è ormai evidente. Il classe ’99 nerazzurro, che ha ormai scavalcato il veterano Diego Godin nelle gerarchie di Antonio Conte, è uno dei prospetti migliori del calcio mondiale, non solo italiano.

A confermare il suo evidente valore sono anche i numeri, come evidenziato da una speciale classifica stilata da Transfermarkt. Il noto sito statistico ha infatti redatto l’elenco degli under 19 più pagati della storia del calcio italiano e il centrale nerazzurro è davanti a tutti. Nel 2017, quando fu acquistato dall’Inter mentre militava nell’Atalanta, fu pagato ben 31, 1 milioni di euro. Appena di più del secondo classificato, Antonio Cassano che passò alla Roma dal Bari per l’equivalente di 31 milioni.

Bastoni si è messo alle spalle anche tanti altri grandi nomi oltre al talento di Bari vecchia, superando agevolmente Moise Kean, Stephan El Shaarawy, Marco Verratti e Nicolò Zaniolo.

