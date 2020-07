Bellugi avvisa: “Inter, da Tonali non aspettarti tutto e subito. Serve tempo, ma comanderà il centrocampo”

Sandro Tonali sembra essere ad un passo dall’Inter. Il centrocampista attualmente in forza al Brescia è sicuramente uno dei migliori prospetti italiani nel proprio ruolo. Su di lui e su altre tematiche che circondano il mondo nerazzurro è intervenuto l’ex calciatore Mauro Bellugi durante una trasmissione su TMW Radio.

Il primo pensiero di Bellugi è rivolto a Brozovic, reduce da alcune vicende complicate fuori dal campo: “Bisogna essere umili, perché più si è in alto e più bisogna dimostrare di essere come gli altri. Ad esempio Pelè è una delle persone che ha maggiormente la testa sulla spalle tra quelle che ho conosciuto. Ai miei tempi dopo una sconfitta si faceva fatica ad uscire di casa, c’era vergogna. Ora non è più così.”

Continuando, su Tonali:“Il ragazzo deve crescere accanto a dei campioni. Non deve avere subito troppe responsabilità. Ci vuole tempo. Nella Juventus sarebbe cresciuto subito, perché lì è più facile. Quella dell’Inter è una maglia importante, pesante, non gli si può dare subito un ruolo così importante. Va aspettato e protetto.”

In chiusura sui giovani:“A me piace Zaniolo. Secondo il mio parere è quello destinato ad una grande carriera. Ci vuole però la testa per continuare a rimanere per tanti anni ad alti livelli”.

