Biasin: “Forte frattura tra Marotta, Ausilio e Conte. Zhang sta provando a mediare”

E’ ancora in corsa la riunione che sta decidendo le sorti della guida tecnica in casa Inter. In una villa fuori Milano, in provincia di Varese, si stanno incontrando Beppe Marotta, Piero Ausilio, Antonio Conte e il presidente Steven Zhang.

Sulla questione è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin durante la trasmissione TopCalcio24. Queste le sue dichiarazioni: “Si è venuta a creare una forte frattura tra Conte, Ausilio e Marotta dopo le parole dell’allenatore dopo la partita di campionato contro l’Atalanta e quella di Europa League contro il Siviglia. La situazione all’apparenza sembra insanabile, ma il presidente Zhang sta provando a mediare”.

Sul futuro dell’attuale allenatore nerazzurro: “Beppe Marotta ci è rimasto davvero male, anche la proprietà non ha preso benissimo le parole del tecnico. Io personalmente credo sia difficile che si vada avanti insieme come se nulla fosse accaduto. Conte vuole pieni poteri e un mercato importantissimo. Queste sono tutte cose difficilmente realizzabili”.

