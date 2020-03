Brazao: “Vice Handanovic? Meglio giocare. Sono interista grazie a Julio Cesar e al 2010”

In una breve intervista concessa sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il numero uno dell’Albacete Gabriel Brazao, di proprietà dell’Inter, ha parlato nel dettaglio delle dichiarazioni di Julio Cesar su di lui anche dopo la nostra esclusiva realizzata solo pochi giorni fa.

JULIO CESAR E ALBACETE – “Le parole di Julio mi hanno fatto felice, anche per quello che lui rappresenta per l’Inter e per il Brasile. Qui mi aspettavo di giocare di più, finalmente sono riuscito a fare cinque partite: sono andate tutte benissimo, ho ricevuto un mucchio di complimenti. E poi è arrivato lo stop. Spero che quando si riprenderà ci saranno nuove opportunità”

INTER – “Tornare all’Inter per me sarebbe un piacere, ma dovremo parlare con la società, loro decideranno cosa è meglio per me. Forse è il caso che io vada a giocare, più che fare il vice, per mettere insieme minuti ed esperienza. Sono diventato tifoso nerazzurro per la squadra del 2010, per Julio Cesar ma prima anche per Adriano. In Europa l’Inter era ed è la mia squadra preferita. Studio i grandi: Handanovic, ovviamente, ma anche Alisson ed Ederson. I migliori oggi sono loro”