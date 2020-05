Brehme torna sull’Inter dei Record: “Il Trap il migliore allenatore, spogliatoio? Eccezionale…”

Una chiacchierata tra bandiere dell’Inter: con il nuovo format organizzato dall’Inter su Inter TV, oggi sono stati protagonisti tre giocatori della squadra nerazzurra che conquistò lo Scudetto dei Record: Aldo Serena, Andy Brehme e Nicola Berti. Tutti e tre hanno raccontato aneddoti sul grande gruppo che si è formato.

Ecco le parole di Brehme: “Tutti i giocatori di quella squadra erano importantissimi, il nostro era uno spogliatoio eccezionale. Per me il piede era uguale, l’importante era segnare. Il Trap è stato uno dei migliori allenatori della mia carriera, una persona buona con un carattere eccezionale. Aldo era un giocatore fortissimo di testa, uno dei più forti che ho conosciuto, Nicola era fortissimo e veloce ma facevamo il torello era sempre in mezzo!”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!