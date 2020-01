Bucchioni: “Inter, con Marotta tutte le decisioni prese da grande società. E’ un ottimo manager”

Alla base della rinascita dell’Inter in campionato, oltre ovviamente all’arrivo di Antonio Conte in panchina, non va per niente sottovalutato il ruolo che da oltre un anno l’amministratore delegato per la parte sportiva Beppe Marotta sta svolgendo all’interno della società. Un valore aggiunto per il club nerazzurro – secondo quanto riferito questa mattina dal giornalista Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Sportiva – che sin dal suo arrivo ha consentito alla società di operare in qualsiasi campo sempre nella maniera corretta.

Andiamo a leggere le parole pronunciate dal cronista nel suo intervenuto radiofonico: “Le decisioni prese dall’Inter dal suo arrivo sono state tutte da grande società. Ha portato organizzazione, l’organico dirigenziale è stato potenziato. Credo che sia un grande manager ed i risultati si stanno vedendo”.

