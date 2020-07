Cairo: “Contro l’Inter sarà una gara importantissima, possiamo fare bene”

Non può che essere contento di quanto visto nell’ultimo turno dal suo Torino il presidente Urbano Cairo. Dopo tre sconfitte di fila, infatti, la formazione granata è finalmente tornata al successo grazie alla rimonta operata ai danni del Brescia per il risultato finale di 3-1. Per dare continuità a questo stato di forma, adesso il numero uno del Toro si aspetta una buona prestazione anche nel posticipo della 32esima giornata, fissato lunedì sera alle 21.45 a San Siro contro l’Inter. Ecco le sue parole a tal proposito nell’intervista rilasciata sulle pagine de La Gazzetta dello Sport:

Lei crede che, a questo punto, il suo Toro abbia fatto un passo importante verso il raggiungimento dell’obiettivo?

“Direi che un bel passo è stato fatto, ma aggiungo subito che dobbiamo restare con i piedi per terra, continuando a lavorare con determinazione, come stiamo facendo, per poter fare ulteriori punti nelle prossime partite. Ad esempio, già lunedì sera, a San Siro contro l’Inter, sarà molto importante giocare una grande partita ed essere protagonisti di una bella prestazione”.

Adesso che cosa si aspetta?

“Dobbiamo mantenere compattezza e voglia: a San Siro sarà una gara importante. Anzi, importantissima: non è il caso di pensare al Genoa, prima concentriamoci sull’Inter. Possiamo e dobbiamo fare bene”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!