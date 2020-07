Caressa: “Antonio Conte è una fede, deve avere giocatori disposti a credere in lui. Eriksen? Senza di lui l’Inter avrebbe più punti”

Fabio Caressa negli studi di Sky Sport 24 ha analizzato il momento di forma dell’Inter dopo la vittoria di ieri sera in casa contro il Torino:

“L’Europa League sarà un bel banco di prova, già dall’anno prossimo Conte dovrà fare qualcosa in più. Strada per vincere? Fare lo scambio Lautaro-De Jong. All’Inter serve quel giocatore lì, una punta la trovi. Quei giocatori di quel livello sono difficili da trovare: c’è Tonali ma non è ancora decisivo, non è di livello internazionale. Inoltre servono giocatori disposti a credere in Antonio Conte. Il suo non è un modulo, è una fede, devi credere in lui. Se lui riuscirà ad ottenere una rosa che crede in lui a prescindere dai giocatori allora arriverà la vittoria”.

Su Eriksen: “Anche al Tottenham non giocava sempre. Quando è arrivato all’Inter la sua posizione non esisteva, ha provato a creargliela Conte ma ha dovuto stravolgere quello che stava costruendo prima. Si è visto. Non sono sicuro che senza Eriksen avrebbe fatto meno punti, anzi forse ne avrebbe fatti di più. Eriksen è un ottimo giocatore ma in quel contesto ci sta mettendo tempo ad inserirsi”.

